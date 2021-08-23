Пентагон не может сказать, сколько вооружений США попало в руки талибов
21:20 23.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны США до сих пор не может сказать, сколько именно американских вооружений, предоставленных афганской армии, попало в руки членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в результате захвата ими контроля над республикой. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.
Его спросили, пыталось ли оборонное ведомство подсчитать количество американских вооружений и техники в руках талибов. "У меня нет точного списка всей техники, которая была в распоряжении афганцев и которая теперь может оказаться под угрозой. Очевидно, что мы не хотим, чтобы какие-либо вооружения или системы попали в руки людей, которые будут использовать их, чтобы нанести ущерб нашим интересам или интересам наших партнеров и союзников. Мы заинтересованы в том, чтобы этого не произошло, но сегодня у меня нет для вас никаких политических решений о том, как мы будем или можем устранить эту проблему в будущем", - ответил Кирби.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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