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Бывший афганский министр в Германии работает в службе доставки

22:00 23.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Бывший афганский министр стал курьером в Германии. Покинувший Афганистан в декабре прошлого года Сайед Ахмад Шах Садаад развозит еду и напитки в службе доставки в Лейпциге.

Бывший политик рассказал местной прессе, что у него закончились сбережения и пришлось искать работу. Садаад признался, что мечтает устроиться в немецкую телекоммуникационную компанию.  Говорит Москва

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