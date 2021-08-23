Бывший афганский министр в Германии работает в службе доставки

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Бывший афганский министр стал курьером в Германии. Покинувший Афганистан в декабре прошлого года Сайед Ахмад Шах Садаад развозит еду и напитки в службе доставки в Лейпциге.

Бывший политик рассказал местной прессе, что у него закончились сбережения и пришлось искать работу. Садаад признался, что мечтает устроиться в немецкую телекоммуникационную компанию. Говорит Москва