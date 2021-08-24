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НОВОСТИ

Россиян будут информировать о размере будущей пенсии

09:00 24.08.2021 Источник: Газета.Ru

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал приказ, устанавливающий порядок информирования граждан о предполагаемых суммах пенсионных накоплений. 

«Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений», — говорится в приказе.

В документе указано, что сведения будут предоставляться застрахованным лицам в возрасте 40 (женщинам) и 45 (мужчинам) лет, не получающим пенсионные выплаты. Информировать о предполагаемом размере пенсии их будут раз в три года, начиная с указанного возраста, через личный кабинет портала «Госуслуг» или в территориальном органе Пенсионного фонда России.

Приказ вступает в силу с 2022 года.  Газета.Ru

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