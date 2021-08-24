Россиян будут информировать о размере будущей пенсии
09:00 24.08.2021 Источник: Газета.Ru
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал приказ, устанавливающий порядок информирования граждан о предполагаемых суммах пенсионных накоплений.
«Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений», — говорится в приказе.
В документе указано, что сведения будут предоставляться застрахованным лицам в возрасте 40 (женщинам) и 45 (мужчинам) лет, не получающим пенсионные выплаты. Информировать о предполагаемом размере пенсии их будут раз в три года, начиная с указанного возраста, через личный кабинет портала «Госуслуг» или в территориальном органе Пенсионного фонда России.
Приказ вступает в силу с 2022 года. Газета.Ru
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