Россиян будут информировать о размере будущей пенсии

09:00 Источник: Газета.Ru

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал приказ, устанавливающий порядок информирования граждан о предполагаемых суммах пенсионных накоплений.

«Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений», — говорится в приказе.

В документе указано, что сведения будут предоставляться застрахованным лицам в возрасте 40 (женщинам) и 45 (мужчинам) лет, не получающим пенсионные выплаты. Информировать о предполагаемом размере пенсии их будут раз в три года, начиная с указанного возраста, через личный кабинет портала «Госуслуг» или в территориальном органе Пенсионного фонда России.

Приказ вступает в силу с 2022 года. Газета.Ru