Госдеп в День независимости Украины обещал поддерживать ее евроатлантические устремления

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и обещал, что Вашингтон продолжит поддержку евроатлантических устремлений Киева. Заявление главы американской дипломатии распространила во вторник пресс-служба ведомства.

"Мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях, направленных на достижение ваших евроатлантических устремлений, восстановление и обеспечение безопасности международно признанных границ и защиту от агрессии со стороны России", - утверждал он.

"Соединенные Штаты привержены укреплению наших отношений с Украиной по мере того, как мы работаем вместе над построением благоприятного будущего для всех украинцев. Поздравляем с 30-летием независимости!" - добавил Блинкен.