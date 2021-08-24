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Лица без гражданства смогут получить в России временное удостоверение личности на 10 лет

09:32 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лица без гражданства, находящиеся на территории России, смогут с 24 августа получить временное удостоверение личности сроком на десять лет. Данной нормой дополняется закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", вступившем в силу во вторник.

Под временным удостоверением подразумевается "документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания на территории РФ". Оно не может быть выдано в форме электронного документа. Такое удостоверение выдается лицам без признаваемых в РФ документов, подтверждающих их личность, в случае "отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство" или же в случае его выдворения из России.

Заявление на удостоверение подается в территориальный орган МВД России, выдача происходит в течение 10 рабочих дней. Обладатели таких удостоверений смогут работать в РФ без оформления разрешительных документов.

Временное удостоверение личности лица без гражданства выдается на десять лет. Такой человек должен будет не позднее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия удостоверения обратиться в органы МВД за его заменой. Удостоверение будет аннулировано в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Данное лицо в таком случае должно будет покинуть страну в течение 15 дней. При этом при аннулировании удостоверения ему выдается справка для следования в посольство принимающего государства.

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