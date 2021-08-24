0
0
88
НОВОСТИ

Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов в РФ

10:00 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила министерствам совместно с представителями бизнеса проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов в РФ. Об этом сообщает пресс- служба вице-премьера.

"В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги", - отмечается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:37 24.08.2021
Владимир Жириновский примет участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму
0
17
10:32 24.08.2021
С туристов будут брать плату за вход в Венецию
0
40
10:20 24.08.2021
"Талибан" намерен сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном - Foreign Policy
0
69
10:05 24.08.2021
РФ развернет в Сахалинской области "охотника за невидимками" РЛС "Резонанс-Н" - источник
0
92
09:32 24.08.2021
Лица без гражданства смогут получить в России временное удостоверение личности на 10 лет
0
153
09:20 24.08.2021
За организацию сервисов по подмене номеров предложили ввести уголовное наказание
0
171
09:05 24.08.2021
Госдеп в День независимости Украины обещал поддерживать ее евроатлантические устремления
0
188
09:00 24.08.2021
Россиян будут информировать о размере будущей пенсии
0
223
22:40 23.08.2021
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве
0
737
22:00 23.08.2021
Бывший афганский министр в Германии работает в службе доставки
0
722

Возврат к списку