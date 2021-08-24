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РФ развернет в Сахалинской области "охотника за невидимками" РЛС "Резонанс-Н" - источник

10:05 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принято решение развернуть на Дальнем Востоке несколько радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н", способных обнаруживать и давать целеуказания по гиперзвуковым и стелс- целям. Первую из них развернут в Сахалинской области, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года на Дальнем Востоке планируется к развертыванию до пяти РЛС "Резонанс-Н", первая из них будет развернута в Сахалинской области. Точное место дислокации станции определит военное ведомство", - сказал он на полях международного военно- технического форума "Армия-2021".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

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