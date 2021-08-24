С туристов будут брать плату за вход в Венецию

10:32 Источник: Эхо Москвы

Венеция начнет брать с туристов плату за вход в город. Решение городских властей вступит в силу через год; цена составит от 3 до 10 евро с человека в зависимости от сезона. Освобождены от платы будут не только местные жители, но и их родственники, а также все, кто хотя бы на 1 ночь остановится в любом венецианском отеле.

Таким образом пытаются бороться с наплывом туристов — относительно небольшой и сверхпопулярный у гостей со всего мира физически не справляется с потоками приезжающих. Ранее местные власти уже запретили заход в городскую лагуну крупным круизным лайнерам.

Правда, пока не ясно, как именно будет контролироваться соблюдение нового правила — идея установки турникетов на улицах, как отмечает агентство Bloomberg, не находит поддержки у местных жителей, которые опасаются, что Венеция окончательно станет выглядеть как тематический парк развлечений, а других способов эффективного контроля пока никто не предложил. Эхо Москвы