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Владимир Жириновский примет участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму

10:37 24.08.2021

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил в эфире телеканала “Москва 24” о решении принять участие в голосовании на сентябрьских выборах методом онлайн-голосования, без традиционного посещения избирательного участка.

“Мы хотели бы, чтобы в нашей стране как можно больше людей приняли участие в дистанционном электронном голосовании", — поделился мнение лидер ЛДПР, добавив, что в сложившихся условиях дистанционное электронное голосование (ДЭГ) лучший способ исключить необходимость граждан прикасаться к бюллетеням с последующим опусканием их в избирательные урны, и находиться в большом количестве в закрытых помещениях. "Поэтому самое лучшее - это дистанционное электронное голосование», — заявил Владимир Жириновский.

Напоминаем: выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, в столице регистрация на электронное дистанционное голосование (ДЭГ) открыта с 2 августа по 13 сентября, на данный момент москвичами подано более 800 тысяч заявок на участие в голосовании-онлайн.

Принять участие в ДЭГ смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, старше 18 лет и имеющие полную учетную запись на mos.ru.

Среди участников онлайн-голосования будет проводиться акция “«Миллион призов - #ВыбираемВместе», по компетентному экспертному мнению ректора Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА), заслуженного юриста РФ Виктора Блажеева, не является лотереей, ни каким-нибудь другим инструментом, и совершенно законна.

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