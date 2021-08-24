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В горах Дагестана селевыми потоками унесло пять человек

11:00 24.08.2021 Источник: Интерфакс

Спасатели совместно с местными жителями ищут в горах Дагестана людей, унесенных селевыми потоками, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике во вторник.

"В Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина в результате схода селевого потока были заблокированы 30 человек и двое пропали без вести - жители Москвы и Санкт-Петербурга 1986 и 1984 годов рождений. В селе Хаджалмахи Левашинского района селевым потом унесло автомобиль "ВАЗ-2107", в котором находились мать и сын 1969 и 2001 годов рождения. Еще одного мужчину унесло в автомобиле "ГАЗель" в селе Куппа Левашинского района. Машину обнаружили в 300 метрах, а самого водителя - нет", - говорится в сообщении.

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