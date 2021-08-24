Армения за время конфликта в Карабахе потеряла 3 773 военных - Пашинян

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армянская сторона за время военного конфликта в Нагорном Карабахе потеряла 3 773 военных, еще 243 пропали без вести. Об этом во вторник в парламенте в ходе представления нового состава правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы представляем новую программу правительства в чрезвычайной ситуации, когда в результате агрессии Азербайджана в Карабахе мы потеряли 3 773 человек, судьба 243 остается неизвестной, часть пленных еще не вернулась на родину", - заявил он.