Российская военная база в Таджикистане получила новые противотанковые комплексы "Корнет"
11:20 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" усилили 201-ю российскую военную базу в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).
"На вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поступила партия современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". Новые комплексы находятся на вооружении артиллерийских подразделений российского соединения", - говорится в сообщении.
ПТРК "Корнет" предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
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