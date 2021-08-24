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Собянин рассказал о расширении проекта видеотрансляций из московских роддомов

11:02 24.08.2021

Итоги полутора лет системы видеотрансляций из родильных домов подвел на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

«Хороший шанс родить здорового ребенка есть практически у каждой женщины, включая тех, кто страдает диабетом и другими хроническими заболеваниями. И в абсолютном большинстве случаев мама с ребенком очень быстро выписываются из роддома домой. Но случается и так, что недоношенный ребеночек должен задержаться в роддоме, а мама по объективным причинам не может находиться все время рядом. На этот случай по просьбам родителей мы организовали видеотрансляции из отделений реанимации и патологии новорожденных», — информирует пост.

Как рассказал градоначальник, в рамках проходящего в перинатальном центре ГКБ №24 пилотного проекта и благодаря установленным на кувертах для недоношенных детей камерам видеонаблюдения родители малышей могут отслеживать их состояние, трансляция идет круглосуточно за исключением времени, назначенного для проведения необходимых процедур. Чтобы получить доступ к трансляции родители должны написать соответствующее заявление, решение принимает заведующий отделением либо лечащий врач. Доступ к видеозаписям есть только у родителей и узкого круга мед. специалистов. По словам мэра, за 1,5 года возможностями пилотного проекта воспользовались 437 семей.

Сергей Собянин, также, сообщает в посте, что к проекту недавно было подключено еще три стационара, и «Теперь родители могут наблюдать за малышами, которые находятся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях Инфекционной клинической больницы №2, Морозовской детской городской больницы и в роддоме ГКБ №15 имени Филатова».

Он, также, добавил, что каждый год в столице появляются на свет более 120 тысяч малышей и пожелал здоровья всем детям и их родителям.

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