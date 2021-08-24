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Талибы рассчитывают на развитие отношений с Японией - представитель

11:32 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Талибы рассчитывают на установление хороших отношений с Японией в будущем. Об этом в опубликованном во вторник интервью агентству Киодо заявил официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

"В будущем мы хотели бы установить хорошие отношения с Японией", - сказал он. По словам Шахина, талибы также рассчитывают на то, что японское посольство возобновит свою работу в Кабуле.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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