Талибы рассчитывают на развитие отношений с Японией - представитель
11:32 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Талибы рассчитывают на установление хороших отношений с Японией в будущем. Об этом в опубликованном во вторник интервью агентству Киодо заявил официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.
"В будущем мы хотели бы установить хорошие отношения с Японией", - сказал он. По словам Шахина, талибы также рассчитывают на то, что японское посольство возобновит свою работу в Кабуле.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
НОВОСТИ
- 12:05 24.08.2021
- Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей
- 12:00 24.08.2021
- В России впервые с 23 июня выявили менее 19 тыс заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 24.08.2021
- Российская военная база в Таджикистане получила новые противотанковые комплексы "Корнет"
- 11:05 24.08.2021
- Армения за время конфликта в Карабахе потеряла 3 773 военных - Пашинян
- 11:02 24.08.2021
- Собянин рассказал о расширении проекта видеотрансляций из московских роддомов
- 11:00 24.08.2021
- В горах Дагестана селевыми потоками унесло пять человек
- 10:37 24.08.2021
- Владимир Жириновский примет участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму
- 10:32 24.08.2021
- С туристов будут брать плату за вход в Венецию
- 10:20 24.08.2021
- "Талибан" намерен сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном - Foreign Policy
- 10:05 24.08.2021
- РФ развернет в Сахалинской области "охотника за невидимками" РЛС "Резонанс-Н" - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать