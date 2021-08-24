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В России впервые с 23 июня выявили менее 19 тыс заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 833, до 6 785 374, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших оказался ниже 19 000 впервые с 23 июня. В относительном выражении он составил 0,28%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 636. Всего уже выздоровели 6 053 503 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 794 против 776 днем ранее. Всего от инфекции умерли 177 614 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,62%, следует из данных штаба.

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