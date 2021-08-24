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Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей

12:05 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщает во вторник пресс-служба Кремля, одним указом такая выплата назначается пенсионерам, "проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения". Второй указ распространяет такую выплату на остальные категории пенсионеров.

Согласно документам, единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года "на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты".

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