Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей
12:05 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей.
Как сообщает во вторник пресс-служба Кремля, одним указом такая выплата назначается пенсионерам, "проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения". Второй указ распространяет такую выплату на остальные категории пенсионеров.
Согласно документам, единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года "на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты".
НОВОСТИ
- 12:00 24.08.2021
- В России впервые с 23 июня выявили менее 19 тыс заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:32 24.08.2021
- Талибы рассчитывают на развитие отношений с Японией - представитель
- 11:20 24.08.2021
- Российская военная база в Таджикистане получила новые противотанковые комплексы "Корнет"
- 11:05 24.08.2021
- Армения за время конфликта в Карабахе потеряла 3 773 военных - Пашинян
- 11:02 24.08.2021
- Собянин рассказал о расширении проекта видеотрансляций из московских роддомов
- 11:00 24.08.2021
- В горах Дагестана селевыми потоками унесло пять человек
- 10:37 24.08.2021
- Владимир Жириновский примет участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму
- 10:32 24.08.2021
- С туристов будут брать плату за вход в Венецию
- 10:20 24.08.2021
- "Талибан" намерен сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном - Foreign Policy
- 10:05 24.08.2021
- РФ развернет в Сахалинской области "охотника за невидимками" РЛС "Резонанс-Н" - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать