В Москве выявили 1 105 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 105 против 1 458 днем ранее, это минимум с 23 марта. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 557 387 инфицированных, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост составил 0,07%.
За сутки было зарегистрировано 56 летальных случаев. Всего в Москве, по данным штаба, умерли 27 087 человек (1,74% заболевших).
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