В Москве выявили 1 105 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 105 против 1 458 днем ранее, это минимум с 23 марта. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 557 387 инфицированных, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост составил 0,07%.

За сутки было зарегистрировано 56 летальных случаев. Всего в Москве, по данным штаба, умерли 27 087 человек (1,74% заболевших).