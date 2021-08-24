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НОВОСТИ

В Сомали исламисты захватили город Амара в центральной части страны

12:32 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" захватили во вторник город Амара в центральной части Сомали. Об этом сообщил новостной портал "Сомали гардиан".

Нападение на город началось с атаки на расположенную в его черте армейскую базу. После интенсивного боя правительственные части отступили. Вслед за этим отряды "Аш- Шабаб" вошли в Амару, находящуюся на территории региона Мудуг. Данных о потерях сторон нет.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль- Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль- Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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