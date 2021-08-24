Опорный банк Ростеха направит 10 млрд рублей на импортозамещение электронной компонентной базы

12:35

Дочерними структурами Ростеха – Новикомбанк и АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (управляющая компания холдинга «Росэлектроника») – заключено соглашение об организации финансирования инвестпроектов в рамках программы импортозамещения электронной компонентной базы, на эти цели будет направлено 10 млрд рублей. Документ подписан в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Подписи под соглашением поставили Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» Сергей Сахненко.

«Поддержка отечественных производителей высокотехнологичной продукции – ключевое направление деятельности Новикомбанка. Подписанное соглашение является одним из самых значимых для нас проектов на «Армии». Выделенное финансирование позволит расширить производственные мощности на предприятиях корпорации, станет драйвером диверсификации радиоэлектронной промышленности», – прокомментировала достигнутые договоренности Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Новикомбанк энергично поддерживает работу предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха, за период совместной работы был профинансирован целый ряд предложений, реализуемых в рамках диверсификации и расширения продуктового портфеля гражданского направления.

Генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» Сергей Сахненко рассказал о ведении Ростехом активной работы в области импортозамещения электронной компонентной базы и особенно подчеркнул, что поддержка Новикомбанка позволяет ускорить создание новых производств для выпуска линейки высокотехнологичной продукции.

Реализация комплексных проектов при финансовой поддержке Новикомбанка и вывод на рынок новых продуктов и решений позволили на 21% в 2020 году увеличить годовую выручку предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, доля гражданской продукции при этом по отношению к общему объему выросла на 27%, что составляет 60,3 млрд рублей.