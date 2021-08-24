Китай призвал привлечь США к ответственности за нарушение прав человека в Афганистане

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай считает, что США, Великобритания и Австралия должны быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека, совершенные их военнослужащими в Афганистане. Об этом заявил во вторник в Женеве на специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященной ситуации в Афганистане, постоянный представитель КНР при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй.

"США, Великобритания, Австралия и другие страны должны быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека, совершенные их военными в Афганистане", - отметил он. Дипломат подчеркнул, что "под знаменем демократии и прав человека США и другие страны осуществляют военное вмешательство в суверенных странах и навязывают свою собственную модель государствам, имеющим в значительной степени отличающуюся историю и культуру". Кроме того, они "серьезно нарушают суверенитет и территориальную целостность этих государств и приносят большие страдания их народам".

"Факты вновь показали, что решение проблем силой и военными средствами не является выходом и могут нанести лишь большой урон региональной стабильности и правам человека", - констатировал китайский постпред.