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Семьи дипломатов РФ были заранее вывезены из Афганистана - Песков

13:05 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены семей российских дипломатов были вывезены из Афганистана еще до того, как представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли власть в Кабуле. Об этом во вторник журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российское посольство в Кабуле функционирует в обычном режиме.

"Имеются определенные договоренности об обеспечении безопасности наших дипломатов. Заранее были вывезены из Афганистана члены семей - женщины и дети, которые не являются сотрудниками [дипмиссии]", - сказал представитель Кремля.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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