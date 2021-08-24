Семьи дипломатов РФ были заранее вывезены из Афганистана - Песков
13:05 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены семей российских дипломатов были вывезены из Афганистана еще до того, как представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли власть в Кабуле. Об этом во вторник журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российское посольство в Кабуле функционирует в обычном режиме.
"Имеются определенные договоренности об обеспечении безопасности наших дипломатов. Заранее были вывезены из Афганистана члены семей - женщины и дети, которые не являются сотрудниками [дипмиссии]", - сказал представитель Кремля.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
НОВОСТИ
- 13:32 24.08.2021
- СЖР и СПЧ попросили Минюст разъяснить для СМИ критерии попадания в реестр иноагентов
- 13:20 24.08.2021
- В Крыму будет сформирован десантно-штурмовой полк
- 13:00 24.08.2021
- Китай призвал привлечь США к ответственности за нарушение прав человека в Афганистане
- 12:35 24.08.2021
- Опорный банк Ростеха направит 10 млрд рублей на импортозамещение электронной компонентной базы
- 12:32 24.08.2021
- В Сомали исламисты захватили город Амара в центральной части страны
- 12:20 24.08.2021
- В Москве выявили 1 105 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 24.08.2021
- Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей
- 12:00 24.08.2021
- В России впервые с 23 июня выявили менее 19 тыс заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:32 24.08.2021
- Талибы рассчитывают на развитие отношений с Японией - представитель
- 11:20 24.08.2021
- Российская военная база в Таджикистане получила новые противотанковые комплексы "Корнет"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать