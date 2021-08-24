В Крыму будет сформирован десантно-штурмовой полк
13:20 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму к 1 декабря. Об этом ТАСС сообщил во вторник командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков.
"Указ президента РФ о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года", - сказал он на полях Международного военно-технического форума "Армия-2021".
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