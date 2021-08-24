СЖР и СПЧ попросили Минюст разъяснить для СМИ критерии попадания в реестр иноагентов
13:32 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союз журналистов России (СЖР) и Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) попросили Министерство юстиции РФ разъяснить критерии, по которым СМИ или отдельные журналисты могут быть признаны иноагентами. Организации также намерены обратиться к новому составу Государственной думы с просьбой скорректировать закон об иноагентах, сообщил ТАСС глава СЖР Владимир Соловьев.
"После встречи СЖР, СПЧ, ряда журналистов с представителем Минюста, к большому удивлению, стало очевидно, что в реестр иностранных агентов попасть легко. Достаточно получить небольшой гонорар от иностранной организации или съездить на конференцию, которая оплачивается иностранным НКО, или же получить награду, которую оплачивает иностранная организация. Также в реестр можно попасть за перепечатки материалов иноагентов", - рассказал Соловьев.
В этой связи СЖР и СПЧ предложили Минюсту выступить с разъяснениями, как именно происходит попадание в данный реестр. "Законодателям мы предложим скорректировать правоприменение данного закона, в том числе предложим рассмотреть возможность применения "систем предупреждения", - добавил он.
По данным Соловьева, все эти вопросы СПЧ также планирует поднять на встрече с президентом РФ.
НОВОСТИ
- 13:20 24.08.2021
- В Крыму будет сформирован десантно-штурмовой полк
- 13:05 24.08.2021
- Семьи дипломатов РФ были заранее вывезены из Афганистана - Песков
- 13:00 24.08.2021
- Китай призвал привлечь США к ответственности за нарушение прав человека в Афганистане
- 12:35 24.08.2021
- Опорный банк Ростеха направит 10 млрд рублей на импортозамещение электронной компонентной базы
- 12:32 24.08.2021
- В Сомали исламисты захватили город Амара в центральной части страны
- 12:20 24.08.2021
- В Москве выявили 1 105 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 24.08.2021
- Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей
- 12:00 24.08.2021
- В России впервые с 23 июня выявили менее 19 тыс заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:32 24.08.2021
- Талибы рассчитывают на развитие отношений с Японией - представитель
- 11:20 24.08.2021
- Российская военная база в Таджикистане получила новые противотанковые комплексы "Корнет"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать