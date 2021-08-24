СЖР и СПЧ попросили Минюст разъяснить для СМИ критерии попадания в реестр иноагентов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союз журналистов России (СЖР) и Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) попросили Министерство юстиции РФ разъяснить критерии, по которым СМИ или отдельные журналисты могут быть признаны иноагентами. Организации также намерены обратиться к новому составу Государственной думы с просьбой скорректировать закон об иноагентах, сообщил ТАСС глава СЖР Владимир Соловьев.

"После встречи СЖР, СПЧ, ряда журналистов с представителем Минюста, к большому удивлению, стало очевидно, что в реестр иностранных агентов попасть легко. Достаточно получить небольшой гонорар от иностранной организации или съездить на конференцию, которая оплачивается иностранным НКО, или же получить награду, которую оплачивает иностранная организация. Также в реестр можно попасть за перепечатки материалов иноагентов", - рассказал Соловьев.

В этой связи СЖР и СПЧ предложили Минюсту выступить с разъяснениями, как именно происходит попадание в данный реестр. "Законодателям мы предложим скорректировать правоприменение данного закона, в том числе предложим рассмотреть возможность применения "систем предупреждения", - добавил он.

По данным Соловьева, все эти вопросы СПЧ также планирует поднять на встрече с президентом РФ.