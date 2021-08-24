Наибольший уровень бедности в РФ фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень бедности по РФ составляет 12,1%, при этом наибольший уровень бедности фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в данных Минтруда, представленных замдиректора департамента информационных технологий Андреем Лебедевым на пленарной сессии форума "Сообщество".

Согласно данным, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1%. При этом наибольший уровень бедности фиксировался в Туве - 34,1%, Ингушетии - 30% и Кабардино-Балкарской Республике - 24,2%.

Согласно данным, также высокий уровень бедности (выше 23%) фиксировался в Республике Алтай. Наименьший уровень бедности (от 5% до 10%) был зафиксирован в Москве, Санкт- Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской и Ярославской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО.