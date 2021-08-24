0
0
143
НОВОСТИ

Наибольший уровень бедности в РФ фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии

14:00 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень бедности по РФ составляет 12,1%, при этом наибольший уровень бедности фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в данных Минтруда, представленных замдиректора департамента информационных технологий Андреем Лебедевым на пленарной сессии форума "Сообщество".

Согласно данным, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1%. При этом наибольший уровень бедности фиксировался в Туве - 34,1%, Ингушетии - 30% и Кабардино-Балкарской Республике - 24,2%.

Согласно данным, также высокий уровень бедности (выше 23%) фиксировался в Республике Алтай. Наименьший уровень бедности (от 5% до 10%) был зафиксирован в Москве, Санкт- Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской и Ярославской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 24.08.2021
Талибы назначили и. о. глав нескольких министерств, включая МВД, Минфин - СМИ
0
27
15:00 24.08.2021
Федеральная трасса Пермь - Екатеринбург перекрыта из-за природного пожара
0
58
14:32 24.08.2021
Глава ЦРУ провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла талибов - WP
0
114
14:14 24.08.2021
Продлить договор аренды или подобрать новый сейф теперь можно в веб-версии СберБанк Онлайн
0
118
14:12 24.08.2021
Турция не станет предоставлять убежище гражданам Афганистана - глава МИД
0
145
13:32 24.08.2021
СЖР и СПЧ попросили Минюст разъяснить для СМИ критерии попадания в реестр иноагентов
0
182
13:20 24.08.2021
В Крыму будет сформирован десантно-штурмовой полк
0
214
13:05 24.08.2021
Семьи дипломатов РФ были заранее вывезены из Афганистана - Песков
0
241
13:00 24.08.2021
Китай призвал привлечь США к ответственности за нарушение прав человека в Афганистане
0
231
12:35 24.08.2021
Опорный банк Ростеха направит 10 млрд рублей на импортозамещение электронной компонентной базы
0
219

Возврат к списку