Турция не станет предоставлять убежище гражданам Афганистана - глава МИД

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не планирует организовывать у себя миграционный центр для афганцев и предоставлять им убежище. Об этом министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу сообщил во вторник на пресс- конференции, которую транслировал телеканал "Хабер тюрк".

"Мы ранее заявили, что в Турции мы не будем предоставлять визы с этой целью (для предоставления убежища гражданам Афганистана - здесь и далее прим. ТАСС). Все публикации в СМИ на эту тему (об открытии отдельного миграционного центра для афганцев) не соответствуют действительности", - сказал он.

Таким образом глава МИД прокомментировал появившиеся ранее в британских СМИ данные о якобы имеющихся планах открыть в Турции отдельный центр для афганцев, просящих убежище.