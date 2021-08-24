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НОВОСТИ

Турция не станет предоставлять убежище гражданам Афганистана - глава МИД

14:12 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не планирует организовывать у себя миграционный центр для афганцев и предоставлять им убежище. Об этом министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу сообщил во вторник на пресс- конференции, которую транслировал телеканал "Хабер тюрк".

"Мы ранее заявили, что в Турции мы не будем предоставлять визы с этой целью (для предоставления убежища гражданам Афганистана - здесь и далее прим. ТАСС). Все публикации в СМИ на эту тему (об открытии отдельного миграционного центра для афганцев) не соответствуют действительности", - сказал он.

Таким образом глава МИД прокомментировал появившиеся ранее в британских СМИ данные о якобы имеющихся планах открыть в Турции отдельный центр для афганцев, просящих убежище.

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