Глава ЦРУ провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла талибов - WP
14:32 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел в понедельник тайную встречу с лидером политического крыла афганского радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдул Гани Барадаром. Об этом сообщила во вторник газета "Вашингтон пост".
По информации ее источников, президент США Джо Байден направил Бернса в Кабул с связи с проведением там эвакуационной операции. В ЦРУ, как отмечает издание, отказались предоставить комментарии, однако, вероятно, на встрече затрагивался вопрос продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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