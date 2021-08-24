0
0
101
НОВОСТИ

Глава ЦРУ провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла талибов - WP

14:32 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел в понедельник тайную встречу с лидером политического крыла афганского радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдул Гани Барадаром. Об этом сообщила во вторник газета "Вашингтон пост".

По информации ее источников, президент США Джо Байден направил Бернса в Кабул с связи с проведением там эвакуационной операции. В ЦРУ, как отмечает издание, отказались предоставить комментарии, однако, вероятно, на встрече затрагивался вопрос продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 24.08.2021
Талибы назначили и. о. глав нескольких министерств, включая МВД, Минфин - СМИ
0
27
15:00 24.08.2021
Федеральная трасса Пермь - Екатеринбург перекрыта из-за природного пожара
0
58
14:14 24.08.2021
Продлить договор аренды или подобрать новый сейф теперь можно в веб-версии СберБанк Онлайн
0
118
14:12 24.08.2021
Турция не станет предоставлять убежище гражданам Афганистана - глава МИД
0
145
14:00 24.08.2021
Наибольший уровень бедности в РФ фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии
0
153
13:32 24.08.2021
СЖР и СПЧ попросили Минюст разъяснить для СМИ критерии попадания в реестр иноагентов
0
182
13:20 24.08.2021
В Крыму будет сформирован десантно-штурмовой полк
0
214
13:05 24.08.2021
Семьи дипломатов РФ были заранее вывезены из Афганистана - Песков
0
241
13:00 24.08.2021
Китай призвал привлечь США к ответственности за нарушение прав человека в Афганистане
0
231
12:35 24.08.2021
Опорный банк Ростеха направит 10 млрд рублей на импортозамещение электронной компонентной базы
0
219

Возврат к списку