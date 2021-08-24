Продлить договор аренды или подобрать новый сейф теперь можно в веб-версии СберБанк Онлайн
14:14 24.08.2021
С помощью веб-версии СберБанка Онлайн пользователям теперь доступна функция продления договора и аренда сейфа без посещения офиса Сбера.
Такая возможность появилась год назад в мобильном приложении СберБанк Онлайн, и на сегодняшний день клиентами Сбера дистанционно продлеваются более 35% договоров аренды сейфов.
Также, в веб-версии СберБанк Онлайн возможно не только дистанционно продлить договор, но и арендовать новый сейф. Для реализации новых возможностей клиенту нужно зайти на сайте в веб-версию СберБанк Онлайн под своей учётной записью, пройти в каталог «Все продукты» и в блоке «Услуги» выбрать «Сейфы».
“Мы всё больше банковских услуг и сервисов переносим в цифру, потому что это удобно нашим клиентам. Наш опыт с переводом операций по сейфам - одной из «самых не цифровых» услуг в digital - показал, насколько это востребовано. Теперь такая возможность есть не только у пользователей мобильного приложения, но и веб-версии СберБанк Онлайн. Уже сейчас видим, что больше 35% договоров аренды сейфов продлеваются дистанционно. Поэтому появление такой функции и в веб-версии СберБанк Онлайн стало вполне логичным и своевременным”, — прокомментировал логичное продолжение развития услуг в цифровом формате Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.
НОВОСТИ
- 15:12 24.08.2021
- Талибы назначили и. о. глав нескольких министерств, включая МВД, Минфин - СМИ
- 15:00 24.08.2021
- Федеральная трасса Пермь - Екатеринбург перекрыта из-за природного пожара
- 14:32 24.08.2021
- Глава ЦРУ провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла талибов - WP
- 14:12 24.08.2021
- Турция не станет предоставлять убежище гражданам Афганистана - глава МИД
- 14:00 24.08.2021
- Наибольший уровень бедности в РФ фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии
- 13:32 24.08.2021
- СЖР и СПЧ попросили Минюст разъяснить для СМИ критерии попадания в реестр иноагентов
- 13:20 24.08.2021
- В Крыму будет сформирован десантно-штурмовой полк
- 13:05 24.08.2021
- Семьи дипломатов РФ были заранее вывезены из Афганистана - Песков
- 13:00 24.08.2021
- Китай призвал привлечь США к ответственности за нарушение прав человека в Афганистане
- 12:35 24.08.2021
- Опорный банк Ростеха направит 10 млрд рублей на импортозамещение электронной компонентной базы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать