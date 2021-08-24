Продлить договор аренды или подобрать новый сейф теперь можно в веб-версии СберБанк Онлайн

14:14

С помощью веб-версии СберБанка Онлайн пользователям теперь доступна функция продления договора и аренда сейфа без посещения офиса Сбера.

Такая возможность появилась год назад в мобильном приложении СберБанк Онлайн, и на сегодняшний день клиентами Сбера дистанционно продлеваются более 35% договоров аренды сейфов.

Также, в веб-версии СберБанк Онлайн возможно не только дистанционно продлить договор, но и арендовать новый сейф. Для реализации новых возможностей клиенту нужно зайти на сайте в веб-версию СберБанк Онлайн под своей учётной записью, пройти в каталог «Все продукты» и в блоке «Услуги» выбрать «Сейфы».

“Мы всё больше банковских услуг и сервисов переносим в цифру, потому что это удобно нашим клиентам. Наш опыт с переводом операций по сейфам - одной из «самых не цифровых» услуг в digital - показал, насколько это востребовано. Теперь такая возможность есть не только у пользователей мобильного приложения, но и веб-версии СберБанк Онлайн. Уже сейчас видим, что больше 35% договоров аренды сейфов продлеваются дистанционно. Поэтому появление такой функции и в веб-версии СберБанк Онлайн стало вполне логичным и своевременным”, — прокомментировал логичное продолжение развития услуг в цифровом формате Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.