Федеральная трасса Пермь - Екатеринбург перекрыта из-за природного пожара

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная трасса Пермь - Екатеринбург недалеко от города Ревда в Свердловской области закрыта для движения из-за природного пожара. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе ФКУ "Уралуправтодор".

"<...> Трасса Пермь - Екатеринбург перекрыта из-за пожара", - сказала собеседница агентства. В пресс-службе УГИБДД по региону пообещали прокомментировать ситуацию позднее, пресс-служба регионального ГУ МЧС не ответила на звонок корр. ТАСС.