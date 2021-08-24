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Талибы назначили и. о. глав нескольких министерств, включая МВД, Минфин - СМИ

15:12 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) назначило исполняющих обязанности глав нескольких министерств и ведомств, в том числе министерства внутренних дел, министерства финансов, а также службы разведки. Об этом во вторник сообщило афганское агентство Пажвок.

По его информации, и. о. главы МВД назначен Садр Ибрагим, и. о. министра финансов - Гуль Ага, обязанности главы разведслужб будет исполнять Наджибулла.

Кроме того движение назначило своих представителей на посты министров образования, высшего образования и губернатора столицы страны Кабула.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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