Прекращение транзита газа через Украину нанесет ущерб Венгрии - глава венгерского МИД

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прекращение транзита газа через украинскую территорию негативно скажется на Венгрии. Об этом заявил во вторник венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Венгрия рассматривает данный вопрос со стратегической точки зрения, потому что если не будет транзита газа через Украину, то это нанесет ущерб", - отметил он.