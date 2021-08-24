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Прекращение транзита газа через Украину нанесет ущерб Венгрии - глава венгерского МИД

15:32 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прекращение транзита газа через украинскую территорию негативно скажется на Венгрии. Об этом заявил во вторник венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Венгрия рассматривает данный вопрос со стратегической точки зрения, потому что если не будет транзита газа через Украину, то это нанесет ущерб", - отметил он.

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