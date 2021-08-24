Акция в знак протеста против «Крымской платформы» прошла у посольства Украины в Москве
15:25 24.08.2021
|Автор фото: Аркадий Велюров
Участники мероприятия отметили, что акция призвана напомнить Киеву о том, что Крым является частью Российской Федерации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле «Крымскую платформу» считают антироссийской инициативой.
Напоминаем: саммит "Крымская платформа", инициированный Украиной, прошел в Киеве 23 августа, на нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".
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