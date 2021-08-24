Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии - Лавров
16:00 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не хочет видеть военнослужащих США на территории стран Центральной Азии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нет, я вам объясню честно. Во-первых, у нас общее пространство безопасности. И в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории", - сказал он, отвечая на вопрос о том, захочет ли видеть Россия американских солдат в Центральной Азии.
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