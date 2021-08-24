Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии - Лавров

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не хочет видеть военнослужащих США на территории стран Центральной Азии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нет, я вам объясню честно. Во-первых, у нас общее пространство безопасности. И в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории", - сказал он, отвечая на вопрос о том, захочет ли видеть Россия американских солдат в Центральной Азии.