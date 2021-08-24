0
0
56
НОВОСТИ

Талибы казнят мирных жителей и ограничивают права женщин - Верховный комиссар ООН по правам человека

16:12 24.08.2021 Источник: Интерфакс

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что ее ведомство получило достоверные отчеты о серьезных нарушениях основных прав человека мятежниками из движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Мы получили достоверные сообщения о серьезных нарушениях международного гуманитарного права и нарушениях прав человека, происходящих во многих районах, которые контролирует "Талибан". В частности, речь идет о внесудебных казнях мирных жителей и бывших членов национальных сил безопасности Афганистана, ограничении прав женщин - включая права на свободное передвижение и права девочек на посещение школ. Проводится вербовка детей-солдат и подавляют мирные акции протеста", - заявила Бачелет во время специальной сессии Совета по правам человека ООН во вторник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 24.08.2021
В Крыму будет сформирован десантно-штурмовой полк
0
81
11:20 24.08.2021
Российская военная база в Таджикистане получила новые противотанковые комплексы "Корнет"
0
93
10:05 24.08.2021
РФ развернет в Сахалинской области "охотника за невидимками" РЛС "Резонанс-Н" - источник
0
108
22:40 23.08.2021
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве
0
195
19:20 23.08.2021
Система ПВО С-500 производится серийно - Борисов
0
231
16:32 23.08.2021
Мьянма рассчитывает на поддержку России в укреплении боевого потенциала ВС - начальник Генштаба
0
243
12:45 22.08.2021
Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США
0
465
10:00 22.08.2021
Россия достраивает новый Ту-160 и работает над новым бомбардировщиком ПАК ДА
0
491
09:48 22.08.2021
Минобороны построило семь мостов
0
464
09:18 22.08.2021
В России началось создание небольших управляемых авиабомб для беспилотников
0
488

Возврат к списку