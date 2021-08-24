Талибы казнят мирных жителей и ограничивают права женщин - Верховный комиссар ООН по правам человека

16:12 Источник: Интерфакс

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что ее ведомство получило достоверные отчеты о серьезных нарушениях основных прав человека мятежниками из движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Мы получили достоверные сообщения о серьезных нарушениях международного гуманитарного права и нарушениях прав человека, происходящих во многих районах, которые контролирует "Талибан". В частности, речь идет о внесудебных казнях мирных жителей и бывших членов национальных сил безопасности Афганистана, ограничении прав женщин - включая права на свободное передвижение и права девочек на посещение школ. Проводится вербовка детей-солдат и подавляют мирные акции протеста", - заявила Бачелет во время специальной сессии Совета по правам человека ООН во вторник.