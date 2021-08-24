Делегацию РФ для участия в 76-й сессии ГА ООН возглавит Сергей Лавров

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, ее возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. - министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в документе.