Делегацию РФ для участия в 76-й сессии ГА ООН возглавит Сергей Лавров
16:32 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, ее возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. - министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в документе.
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