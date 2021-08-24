Талибы закрыли дорогу в аэропорт Кабула всем, кроме иностранцев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) перекрыло дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пускает туда только иностранцев. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, передает телеканал "Аль-Джазира".

"Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев", - сказал Муджахид.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.