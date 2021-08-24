В Японии открылись Паралимпийские игры
17:12 24.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Японии стартовали Паралимпийские игры. О начале соревнований на Национальном стадионе в Токио объявил император страны Нарухито.
На открытии присутствовала сборная России. Знаменосцами были десятикратный чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на короткой дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 метров Елена Паутова.
Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября и будут проходить без болельщиков на трибунах.
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