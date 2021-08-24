В Японии открылись Паралимпийские игры

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Японии стартовали Паралимпийские игры. О начале соревнований на Национальном стадионе в Токио объявил император страны Нарухито.

На открытии присутствовала сборная России. Знаменосцами были десятикратный чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на короткой дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 метров Елена Паутова.

Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября и будут проходить без болельщиков на трибунах.