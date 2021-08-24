Силуанов назвал размер дополнительных доходов бюджета в 2021 году
17:32 24.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Минфина назвал размер дополнительных доходов бюджета России в 2021 году. По словам Антона Силуанова, в казну поступит 1,6-1,7 трлн рублей.
«Видим, что экономика развивается более высокими темпами, чем мы ранее планировали, бюджет пополняется более высокими объёмами доходов. В этом году мы оцениваем дополнительные доходы плюс-минус где-то 1,6-1,7 трлн рублей», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».
Силуанов также подтвердил, что около 500 млрд рублей потребуется из бюджета на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим.
23 августа Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а также по 15 тысяч рублей каждому военнослужащему. Сегодня президент подписал указ о выплатах пенсионерам. Говорит Москва
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