Безработица в РФ составила около 5%, важно помочь каждому найти работу - Путин
18:00 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень безработицы в России составляет 5%, важно помочь каждому, кто не может трудоустроиться. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин.
"Сейчас уровень безработицы в России около 5 процентов, и она продолжает снижаться. Но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения, ему от этого ни жарко ни холодно. Все равно, что мы там рассуждаем на эту тему", - сказал он на втором этапе съезда "Единой России".
"Поэтому важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться", - добавил глава государства.
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