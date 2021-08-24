Собянин: Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании
17:57 24.08.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей персональной странице в “Вконтакте” написал, что москвичами на участие в дистанционном электронном голосовании за три недели подан миллион заявлений.
«Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели», — пишет на своей страничке Собянин.
По словам градоначальника, система ДЭГ (дистанционное электронное голосование) надежна, удобна, и безопасна.
В сообщении также говорится, что более полные сведения об участии в ДЭГ можно получить по ссылке Подробности на mos.ru/vote2021.
Напоминаем: Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, регистрация на онлайн-голосование открыта в столице с 2 августа и продлится до 23:59 13 сентября. Принять участие в голосовании может любой, зарегистрированный в столице гражданин Российской Федерации старше 18 лет и имеющий полную учетную запись на mos.ru.
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