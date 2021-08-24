Собянин: Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании

17:57

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей персональной странице в “Вконтакте” написал, что москвичами на участие в дистанционном электронном голосовании за три недели подан миллион заявлений.

«Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели», — пишет на своей страничке Собянин.

По словам градоначальника, система ДЭГ (дистанционное электронное голосование) надежна, удобна, и безопасна.

В сообщении также говорится, что более полные сведения об участии в ДЭГ можно получить по ссылке Подробности на mos.ru/vote2021.

Напоминаем: Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, регистрация на онлайн-голосование открыта в столице с 2 августа и продлится до 23:59 13 сентября. Принять участие в голосовании может любой, зарегистрированный в столице гражданин Российской Федерации старше 18 лет и имеющий полную учетную запись на mos.ru.