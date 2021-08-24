Выплаты в размере 15 тысяч рублей получат все военнослужащие РФ - Путин

18:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единовременные выплаты по 15 тысяч рублей получат в одинаковом размере все российские военнослужащие вне зависимости от звания, заявил во вторник на съезде партии "Единая Россия" президент РФ Владимир Путин.

"На встрече с лидерами партии уже говорил о единовременной выплате военнослужащим. Она должна составлять в среднем 15 тысяч рублей. Думаю, что в данном случае это правило ("в среднем") применять не нужно. Не нужно, потому что это означало бы, что те военнослужащие, у которых денежное довольствие больше, они и получили бы больше. А те, у кого меньше, и получили бы меньше", - подчеркнул Путин.

"Сегодня нужно поддержать, прежде всего, тех, у кого небольшие доходы. Поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организация это вроде как семья, недаром мы сохранили в армии обращение "товарищ". Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звезд на погонах. Извините, все в данном случае должны быть равны, как в бане", - сказал глава государства.