РФ не собирается втягивать свои войска в "конфликт всех против всех" в Афганистане - Путин
18:16 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия внимательно следит за ситуацией в Афганистане, но не будет втягивать свои вооруженные силы в "конфликт всех против всех" в этой стране, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
"Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ, - сказал глава государства во вторник на съезде партии "Единая Россия". - Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит".
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