Террористы в Афганистане могут попытаться начать эскалацию в сопредельных странах - Путин
18:24 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Террористические группировки могут воспользоваться хаосом, оставленным западными странами в Афганистане, чтобы начать прямую эскалацию в сопредельных странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на втором этапе съезда партии "Единая Россия".
"Есть опасность того, что террористы, разного рода группировки, нашедшие прибежище в Афганистане, используют хаос, который оставили в этой стране после себя наши западные коллеги, и попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах, а это прямая угроза уже и нашей стране, нашим союзникам, так же как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции", - констатировал российский лидер.
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