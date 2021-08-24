Террористы в Афганистане могут попытаться начать эскалацию в сопредельных странах - Путин

18:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористические группировки могут воспользоваться хаосом, оставленным западными странами в Афганистане, чтобы начать прямую эскалацию в сопредельных странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на втором этапе съезда партии "Единая Россия".

"Есть опасность того, что террористы, разного рода группировки, нашедшие прибежище в Афганистане, используют хаос, который оставили в этой стране после себя наши западные коллеги, и попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах, а это прямая угроза уже и нашей стране, нашим союзникам, так же как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции", - констатировал российский лидер.