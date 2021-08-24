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НОВОСТИ

Индексация пенсий в 2022 году будет проведена на уровне выше инфляции

18:40 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин анонсировал проведение индексации пенсий в 2022 году на уровне выше инфляции, так же, как это происходит ежегодно.

"[Единовременная] выплата [пенсионерам по 10 тыс. рублей] - это разовая мера. Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад", - сказал Путин во вторник, выступая на втором этапе съезда "Единой России".

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