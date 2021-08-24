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Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

19:20 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид. Мероприятие транслирует телеканал "Аль-Джазира".

"Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа", - сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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