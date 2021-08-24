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НОВОСТИ

Байден согласился придерживаться планов вывода сил США из Кабула к 31 августа - Reuters

20:00 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) еще не согласовали новые даты эвакуации из Афганистана сверх уже обозначенных сроков. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Берлине после онлайн- заседания "семерки".

"Конференция не дала нам новых дат, когда эта эвакуация закончится", - отметила она.

Также сегодня стало известно, что президент США Джо Байден согласился с рекомендацией Пентагона придерживаться плана, предусматривающего завершение военной операции по эвакуации из Афганистана и вывод оттуда американских военных к 31 августа. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на источник в вашингтонской администрации агентство Рейтер.

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