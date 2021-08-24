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В центре Киева неизвестные облили Порошенко зеленкой

21:20 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные облили во вторник экс-президента Украины Петра Порошенко зеленкой возле входа на станцию метро "Крещатик" в центре Киева. Сообщение с соответствующей видеозаписью разместило на своей странице в "Фейсбуке" издание "Страна".

Инцидент произошел, когда бывший глава государства направлялся к зданию правительства после участия в "Марше защитников Украины", посвященном 30-летию независимости страны. Как видно из короткого сюжета, зеленка попала Порошенко на лицо, руки и одежду. После случившегося он уехал на машине полиции, которая первой пришла ему на помощь.

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