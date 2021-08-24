Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко
22:00 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени. Об этом заявил во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра.
"С сегодняшнего дня Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко", - отметил он на пресс- конференции в столице.
Алжир также на минувшей неделе обвинил Марокко в "поддержке двух террористических движений", действующих на алжирской территории, - Движения за автономию Кабилии (ДАК) и движения "Рашад". Власти республики считают, что их активисты также причастны к лесным пожарам, вспыхнувшим на севере Алжира в августе.
НОВОСТИ
- 22:40 24.08.2021
- С начала 2020 года новостройки подорожали на 25% - Мутко
- 21:20 24.08.2021
- В центре Киева неизвестные облили Порошенко зеленкой
- 20:40 24.08.2021
- Пенсия по старости в РФ с 2022 года будет назначаться автоматически - проект
- 20:00 24.08.2021
- Байден согласился придерживаться планов вывода сил США из Кабула к 31 августа - Reuters
- 19:20 24.08.2021
- Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа
- 18:40 24.08.2021
- Индексация пенсий в 2022 году будет проведена на уровне выше инфляции
- 18:24 24.08.2021
- Террористы в Афганистане могут попытаться начать эскалацию в сопредельных странах - Путин
- 18:16 24.08.2021
- РФ не собирается втягивать свои войска в "конфликт всех против всех" в Афганистане - Путин
- 18:11 24.08.2021
- Выплаты в размере 15 тысяч рублей получат все военнослужащие РФ - Путин
- 18:00 24.08.2021
- Безработица в РФ составила около 5%, важно помочь каждому найти работу - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать