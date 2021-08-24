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НОВОСТИ

Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко

22:00 24.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени. Об этом заявил во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра.

"С сегодняшнего дня Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко", - отметил он на пресс- конференции в столице.

Алжир также на минувшей неделе обвинил Марокко в "поддержке двух террористических движений", действующих на алжирской территории, - Движения за автономию Кабилии (ДАК) и движения "Рашад". Власти республики считают, что их активисты также причастны к лесным пожарам, вспыхнувшим на севере Алжира в августе.

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