С начала 2020 года новостройки подорожали на 25% - Мутко
22:40 24.08.2021 Источник: Интерфакс
Цены на новостройки в России с начала 2020 года выросли в среднем на 25%, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
"Мы увидели, что в прошлом году цена подросла на 15,5%, в этом году уже 13%, где-то в среднем уже на 25%", - сказал Мутко во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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