С начала 2020 года новостройки подорожали на 25% - Мутко

22:40 Источник: Интерфакс

Цены на новостройки в России с начала 2020 года выросли в среднем на 25%, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Мы увидели, что в прошлом году цена подросла на 15,5%, в этом году уже 13%, где-то в среднем уже на 25%", - сказал Мутко во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.