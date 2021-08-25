В России запретили давать рекламу с помощью звукового оборудования на зданиях
09:32 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рынки, торговые центры и другие организации теперь не смогут распространять рекламу с помощью звукового оборудования, расположенного на зданиях. Соответствующие поправки в Федеральный закон "О рекламе" вступили в силу в среду.
"Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений не допускается", - гласит данная поправка.
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