В России запретили давать рекламу с помощью звукового оборудования на зданиях

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рынки, торговые центры и другие организации теперь не смогут распространять рекламу с помощью звукового оборудования, расположенного на зданиях. Соответствующие поправки в Федеральный закон "О рекламе" вступили в силу в среду.

"Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений не допускается", - гласит данная поправка.