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Российские регбисты не выступят в Канаде из-за требований по вакцинации от коронавируса

10:00 25.08.2021 Источник: Газета.Ru

Мужская сборная России по регби-7 не сможет выступить на двух этапах Мировой серии в Канаде из-за требований по вакцинации от коронавируса, сообщается на официальном сайте Федерации регби России.

Отмечается, что для поездки в североамериканскую страну необходимо привиться одним из зарубежных препаратов — Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

«В связи с отсутствием данных вакцин на территории Российской Федерации, а также с отсутствием российских вакцин в списке лицензированных в Канаде — наша сборная не сможет принять участие в турнирах», — говорится в заявлении российской организации.

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев сообщил, что представители организации, World Rugby и оргкомитета этапов в Канаде вели непрерывные консультации для поиска альтернативных вариантов для въезда в страну.

«К обоюдному сожалению, по итогам переговоров было принято решение о том, что мужская сборная России пропустит два этапа в Канаде, но будет рассматриваться организаторами в качестве участника последующих турниров в странах с менее строгими ограничениями», — добавил функционер.  Газета.Ru

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