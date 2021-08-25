Российские регбисты не выступят в Канаде из-за требований по вакцинации от коронавируса
10:00 25.08.2021 Источник: Газета.Ru
Мужская сборная России по регби-7 не сможет выступить на двух этапах Мировой серии в Канаде из-за требований по вакцинации от коронавируса, сообщается на официальном сайте Федерации регби России.
Отмечается, что для поездки в североамериканскую страну необходимо привиться одним из зарубежных препаратов — Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.
«В связи с отсутствием данных вакцин на территории Российской Федерации, а также с отсутствием российских вакцин в списке лицензированных в Канаде — наша сборная не сможет принять участие в турнирах», — говорится в заявлении российской организации.
Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев сообщил, что представители организации, World Rugby и оргкомитета этапов в Канаде вели непрерывные консультации для поиска альтернативных вариантов для въезда в страну.
«К обоюдному сожалению, по итогам переговоров было принято решение о том, что мужская сборная России пропустит два этапа в Канаде, но будет рассматриваться организаторами в качестве участника последующих турниров в странах с менее строгими ограничениями», — добавил функционер. Газета.Ru
Новости
- 11:05 25.08.2021
- Порошенко обвинил Зеленского в организации нападения на себя
- 11:00 25.08.2021
- СДПГ обогнала правящий ХДС в предпочтениях немцев - опрос
- 10:32 25.08.2021
- Православные активисты хотят провести свой урок в школах Новосибирской области - СМИ
- 10:20 25.08.2021
- Очередной скандал из-за строительства храма в сквере разгорается на этот раз в Иркутске - СМИ
- 10:05 25.08.2021
- Четыре туриста пропали в Хабаровском крае при сплаве на байдарках
- 09:32 25.08.2021
- В России запретили давать рекламу с помощью звукового оборудования на зданиях
- 09:27 25.08.2021
- СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней
- 09:20 25.08.2021
- Разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении коронавируса - WP
- 09:05 25.08.2021
- Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана 500 граждан России, ОДКБ и Украины
- 09:00 25.08.2021
- Госдолг России превысил 20 трлн рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать